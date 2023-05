L’Énnéagramme 1 rue des Poilus, 27 mai 2023, Argelès-Gazost.

Se connaître, s’accepter, évoluer, prendre conscience. Améliorer notre qualité de présence, améliorer nos relations. Gagner en équilibre intérieur. Atelier découverte (participation libre).

Inscription sur réservation au 06 62 27 68 41.

2023-05-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-27 19:30:00. EUR.

1 rue des Poilus ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Knowing ourselves, accepting ourselves, evolving, becoming aware. Improve our quality of presence, improve our relationships. To gain inner balance. Discovery workshop (free participation).

Registration on reservation at 06 62 27 68 41

Conocernos, aceptarnos, evolucionar, tomar conciencia. Mejorar nuestra calidad de presencia, mejorar nuestras relaciones. Ganar equilibrio interior. Taller de descubrimiento (participación libre).

Inscripción previa reserva en el 06 62 27 68 41

Sich selbst kennen, sich selbst akzeptieren, sich weiterentwickeln, sich bewusst werden. Die Qualität unserer Präsenz verbessern, unsere Beziehungen verbessern. An innerem Gleichgewicht gewinnen. Entdeckungsworkshop (freie Teilnahme).

Anmeldung nach Reservierung unter 06 62 27 68 41

Mise à jour le 2023-05-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65