Cyclosportive La Pyrénéenne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 7 juillet 2024, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Pour cette 18ème édition, La Pyrénéenne plantera son chapiteau à Saint Lary Soulan : ville-départ, pour une arrivée au Pla d’Adet.

Toujours conjointement organisée par les communes de Bagnères de Bigorre, Saint Lary et Argelès-Gazost, le concept général reste identique.

2024-07-07 07:00:00 fin : 2024-07-07 . .

ARGELES-GAZOST Centre-ville

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



For this 18th edition, La Pyrénéenne will set up its tent in Saint Lary Soulan, the starting town, with the finish at Pla d’Adet.

Still jointly organized by the communes of Bagnères de Bigorre, Saint Lary and Argelès-Gazost, the general concept remains the same

En esta 18ª edición, La Pyrénéenne instalará su carpa en Saint Lary Soulan, ciudad de salida, y la meta en Pla d’Adet.

Organizada conjuntamente por los municipios de Bagnères de Bigorre, Saint Lary y Argelès-Gazost, el concepto general sigue siendo el mismo

Ausgabe wird die Pyrenäenrallye ihr Zelt in Saint Lary Soulan aufschlagen: Startort, Zielort: Pla d’Adet.

Die Veranstaltung wird weiterhin gemeinsam von den Gemeinden Bagnères de Bigorre, Saint Lary und Argelès-Gazost organisiert, das Gesamtkonzept bleibt identisch

Mise à jour le 2023-11-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65