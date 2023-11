26ème édition des Journées Européennes du Patrimoine de Pays et des Moulins ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 21 juin 2024, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Nous vous donnons rendez-vous, pour découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France, autour du thème « L’eau, utile à tous ». Précieuse, l’eau est un bien commun dont la préservation est devenue un enjeu majeur. Source de patrimoine, l’eau traverse nos paysages autant qu’elle a participé à les façonner. Des ouvrages, notre patrimoine bâti : moulins, lavoirs, ponts, barrages, puits, écluses, fontaines, aqueducs, canaux, phares, abreuvoirs… Des paysages, notre environnement : sources, marais, rivières, fleuves, zones humides, littoraux… Et des savoir-faire à transmettre : moulinage, meunerie, boissons et spécialités culinaires, teintures, pêche ou encore maraîchage….

2024-06-21 fin : 2024-06-23 . .

ARGELES-GAZOST Centre-ville

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



We invite you to discover and celebrate the heritage of countries all over France, around the theme « Water, useful to all ». Water is a precious common good, and preserving it has become a major challenge. A source of heritage, water runs through our landscapes as much as it has helped to shape them. Our built heritage: mills, washhouses, bridges, dams, wells, locks, fountains, aqueducts, canals, lighthouses, drinking troughs? Landscapes, our environment: springs, marshes, rivers, wetlands, coastlines… And skills to pass on: milling, flour milling, beverages and culinary specialties, dyes, fishing and market gardening?

Le invitamos a descubrir y celebrar el patrimonio de países de toda Francia, en torno al tema « El agua, útil para todos ». El agua es un bien común precioso, y preservarla se ha convertido en un gran reto. Fuente de patrimonio, el agua recorre nuestros paisajes tanto como ha contribuido a modelarlos. De las estructuras a nuestro patrimonio construido: molinos, lavaderos, puentes, presas, pozos, esclusas, fuentes, acueductos, canales, faros, abrevaderos? Paisajes, nuestro medio ambiente: manantiales, pantanos, ríos, humedales, costas, etc. Y oficios que transmitir: molinería, molinería, bebidas y especialidades culinarias, tintes, pesca y horticultura?

Wir laden Sie ein, das Kulturerbe von Ländern in ganz Frankreich unter dem Motto « Wasser, nützlich für alle » zu entdecken und zu feiern. Wasser ist ein kostbares Allgemeingut, dessen Erhaltung zu einer großen Herausforderung geworden ist. Wasser ist eine Quelle des Kulturerbes und durchzieht unsere Landschaften ebenso wie es sie mitgestaltet hat. Bauwerke, unser bauliches Erbe: Mühlen, Waschhäuser, Brücken, Staudämme, Brunnen, Schleusen, Springbrunnen, Aquädukte, Kanäle, Leuchttürme, Viehtränken? Landschaften, unsere Umwelt: Quellen, Sümpfe, Flüsse, Ströme, Feuchtgebiete, Küstengebiete? Und Know-how, das weitergegeben wird: Mühlen, Müllerei, Getränke und kulinarische Spezialitäten, Färben, Fischen oder auch Gemüseanbau?

Mise à jour le 2023-11-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65