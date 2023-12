La Rando de Noël ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 23 décembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:30:00

fin : 2023-12-23

Organisé par l’Union Cycliste du Lavedan et l’Etape des Pyrénées.

L’Etape des Pyrénées et le club de vélo de l’U.C.Lavedan vous proposent de venir passer un moment agréable pour finir l’année 2023 .

programme de l’évènement :

-Rendez vous le samedi 23 décembre a 14h devant le magasin L’Etape des Pyrénées avec votre vélo et déguisé sur le thème de Noël (ouvert a toutes et tous a partir de 10 ans pour les licenciés et 18 ans pour les non licenciés, VAE ,VTT, Vélos de ville accepté )

nous offrirons avant le départ le verre de l’amitié.

-départ de la randonnée encadrée par l’U.C.L a 14h30 pour un tour de vallée d’environs 25km a un rythme balade.

– arrivée au centre ville vers 16h ou il y aura des animations de noël, a 18h sur la place de la mairie, les pot’s-agés et le comité des fêtes vous proposerons des crêpes et du vin chaud en chanson.

cette manifestation est complètement gratuite et a pour but de nous réunir pour passer tous ensemble une agréable journée pour fêter noël.

venez nombreux !

ARGELES-GAZOST L’Etape des Pyrénées

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



