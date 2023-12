Marché hebdomadaire du samedi ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 16 décembre 2023 07:00, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Tous les samedis, a lieu l’évènement « Rencontres des samedis » qui regroupe des producteurs et des artisans à 2 endroits du centre-ville : sous la petite halle, entre la place Pérus et l’avenue Foch mais aussi sur le mail de l’église, qui se trouve derrière l’église..

2023-12-16 07:00:00 fin : 2024-12-28 13:00:00. EUR.

ARGELES-GAZOST Centre-ville

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Saturday, the « Rencontres des samedis » event brings together producers and craftsmen in 2 locations in the town center: under the small market hall, between Place Pérus and Avenue Foch, and on the mail de l?église, behind the church.

Todos los sábados se celebran los « Rencontres des samedis », que reúnen a productores y artesanos en 2 lugares del centro de la ciudad: bajo el pequeño mercado, entre la plaza Pérus y la avenida Foch, y en la alameda de la iglesia, detrás de ésta.

Jeden Samstag findet die Veranstaltung « Rencontres des samedis » statt, bei der Produzenten und Handwerker an zwei Orten im Stadtzentrum zusammenkommen: unter der kleinen Markthalle zwischen dem Place Pérus und der Avenue Foch, aber auch auf dem mail de l’église, der sich hinter der Kirche befindet.

Mise à jour le 2023-12-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65