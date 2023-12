Marché hebdomadaire du mardi ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 12 décembre 2023 07:00, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Tous les mardis et datant de 1292, le marché d’Argelès-Gazost est un rendez-vous incontournable où les commerçants et agriculteurs de la vallée proposent l’essentiel de la gastronomie et du terroir pyrénéen : fromages, confitures, miel de montagne, viandes ovine et bovine, légumes frais et fruits de saison..

ARGELES-GAZOST Centre-ville

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Dating back to 1292, the Argelès-Gazost market is held every Tuesday, and is a must-see event where local traders and farmers offer the very essence of Pyrenean gastronomy and local produce: cheeses, jams, mountain honey, sheep and beef, fresh vegetables and seasonal fruit.

El mercado de Argelès-Gazost, que data de 1292, se celebra todos los martes y es un lugar de visita obligada donde los comerciantes y agricultores locales ofrecen la esencia misma de la gastronomía pirenaica y los productos locales: quesos, mermeladas, miel de montaña, carne de ovino y vacuno, verduras frescas y fruta de temporada.

Jeden Dienstag und aus dem Jahr 1292 stammend ist der Markt von Argelès-Gazost ein unumgänglicher Termin, an dem die Händler und Landwirte des Tals das Wichtigste aus der Gastronomie und dem Terroir der Pyrenäen anbieten: Käse, Marmeladen, Berghonig, Schaf- und Rindfleisch, frisches Gemüse und Obst der Saison.

