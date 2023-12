Les rencontres de la transmission-reprise d’entreprise ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 1 décembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Cédants ou porteurs de projets ; rencontrer des experts pour vous aider dans vos démarches. Conférences, tables rondes, entretiens, témoignages. L’attractivité du territoire pour les 3 secteurs d’activité : le commerce, l’artisanat et l’agriculture. Les étapes de la création d’entreprise. Les spécificité de la reprise d’entreprises. L’accompagnement de la communauté de communes..

2023-12-01 10:30:00 fin : 2023-12-01 12:30:00. EUR.

ARGELES-GAZOST Salle de la terrasse

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Whether you’re a business owner or a project owner, meet with experts to help you get started. Conferences, round tables, interviews, testimonials. The attractiveness of the region for 3 business sectors: commerce, crafts and agriculture. The stages involved in setting up a business. The specificities of business takeovers. Support from the community of communes.

Tanto si está pensando en vender su empresa como si tiene un nuevo proyecto, conozca a los expertos que pueden ayudarle a empezar. Conferencias, mesas redondas, entrevistas, testimonios. El atractivo de la región para 3 sectores de actividad: comercio, artesanía y agricultura. Las etapas de la creación de una empresa. Las especificidades de la adquisición de empresas. El apoyo de la Comunidad de Municipios.

Übergeber oder Projektträger; treffen Sie Experten, die Ihnen bei Ihren Schritten helfen. Konferenzen, runde Tische, Interviews, Erfahrungsberichte. Die Attraktivität des Territoriums für die 3 Tätigkeitsbereiche: Handel, Handwerk und Landwirtschaft. Die Etappen der Unternehmensgründung. Die Besonderheiten der Übernahme von Unternehmen. Die Begleitung durch den Gemeindeverband.

Mise à jour le 2023-11-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65