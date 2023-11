« Mémoires de terrain » ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 29 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

La Société d’Etudes des 7 Vallées vous invite à rencontrer Christian HABAS, ancien garde du Parc National qui présente « Ses Mémoires de Terrain ».

2023-11-29 20:30:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

ARGELES-GAZOST Salle de la Terrasse (Niveau 2)

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Société d’Etudes des 7 Vallées invites you to meet Christian HABAS, former National Park ranger, who will present « Ses Mémoires de Terrain » (« His Field Memories »)

La Société d’Etudes des 7 Vallées le invita a conocer a Christian HABAS, antiguo guarda del Parque Nacional, que presentará « Ses Mémoires de Terrain » (« Sus memorias del campo »)

Die Société d’Etudes des 7 Vallées lädt Sie ein, Christian HABAS, den ehemaligen Nationalparkwächter, zu treffen, der « Ses Mémoires de Terrain » vorstellt

