Itinérance d’automne avec Jazz’Pyr ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 11 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre des Escales d’Automne du Département des Hautes-Pyrénées, l’association JazzPyr’ vous présente son projet Itinérance d’Automne 2023 avec 3 spectacles et son nouveau concept « Olymp’Jazz, l’un n’empêche pas l’autre ». Le samedi 11 novembre prochain sonnera l’heure des commémorations d’automne mais également du lancement de notre tout nouveau concept Jazz Pyrien : Les Olymp’Jazz (en échos à l’organisation des J.O. 2024). En effet, partant du principe que l’un n’empêche pas l’autre, l’association Jazz Pyr’ vous proposera cette année de mêler le sport à tous ses évènements culturels, en organisant avec des acteurs associatifs et sportifs des tournois amicaux pour se défouler et s’amuser avant d’étonner avec les artistes programmés dans le cadre de ses itinérances musicales en saison ou du festival Jazz à Luz !.

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 . .

ARGELES-GAZOST Avenue Adrien Hebrard

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the Escales d’Automne program organized by the Hautes-Pyrénées department, the JazzPyr’ association presents its Itinérance d?Automne 2023 project, featuring 3 shows and its new concept « Olymp’Jazz, l’un n’empêche pas l’autre ». Saturday November 11th will mark not only the autumn commemorations, but also the launch of our brand new Jazz Pyrien concept: Olymp’Jazz (echoing the organization of the 2024 Olympic Games). Indeed, based on the principle that one doesn?t prevent the other, this year the Jazz Pyr? association will be mixing sport with all its cultural events, organizing friendly tournaments with associations and sports players to let off steam and have fun, before surprising you with the artists programmed as part of its seasonal musical itineraries or the Jazz à Luz festival!

En el marco del programa Escales d’Automne organizado por el departamento de Hautes-Pyrénées, la asociación JazzPyr’ presenta su proyecto Itinérance d’Automne 2023, con 3 espectáculos y su nuevo concepto « Olymp’Jazz, l’un n’empêche pas l’autre ». El sábado 11 de noviembre, con motivo de las conmemoraciones otoñales, lanzamos nuestro nuevo concepto de Jazz de los Pirineos: Olymp’Jazz (en sintonía con la organización de los Juegos Olímpicos de 2024). ¡Partiendo del principio de que una cosa no excluye la otra, este año la asociación Jazz Pyr? mezclará el deporte con todas sus manifestaciones culturales, organizando torneos amistosos con asociaciones y deportistas para desahogarse y divertirse, antes de sorprenderle con los artistas programados en el marco de sus itinerarios musicales de temporada o del festival Jazz à Luz!

Im Rahmen der Escales d’Automne des Departements Hautes-Pyrénées stellt der Verein JazzPyr’ sein Projekt Itinérance d?Automne 2023 mit drei Aufführungen und seinem neuen Konzept « Olymp’Jazz, l’un n’empêche pas l’autre » (Olymp’Jazz, der eine verhindert den anderen nicht) vor. Am Samstag, dem 11. November, ist es Zeit für die Herbstgedenkfeiern, aber auch für die Einführung unseres neuen Konzepts für den Jazz in Pyrien: Olymp Jazz (in Anlehnung an die Olympischen Spiele 2024). Ausgehend von dem Prinzip, dass das eine das andere nicht ausschließt, wird der Verein Jazz Pyr? dieses Jahr den Sport in alle seine kulturellen Veranstaltungen einbeziehen, indem er gemeinsam mit Vereinen und Sportlern freundschaftliche Turniere organisiert, bei denen man sich austoben und amüsieren kann, bevor man mit den Künstlern überrascht wird, die im Rahmen seiner musikalischen Wanderungen in der Saison oder des Festivals Jazz à Luz auftreten!

