Concert du duo « Willo » ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 10 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

WILLO est la rencontre de deux musiciens qui livre une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-atlantiques. Influencé par le blues et la soul, ce duo fait le pari de proposer une écriture anglo-saxonne au service des paysages sonores qu’évoque sa musique ..

2023-11-10 21:00:00 fin : 2023-11-10 . .

ARGELES-GAZOST Avenue Adrien Hebrard

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



WILLO is the meeting of two musicians who deliver an inspired folk music, sometimes modern, sometimes impregnated with the original codes of traditional music from across the Atlantic. Influenced by blues and soul, this duet makes the bet to propose an Anglo-Saxon writing to the service of the sound landscapes which evokes its music.

WILLO es el encuentro de dos músicos que ofrecen un folk inspirado, a veces moderno, a veces impregnado de los códigos originales de la música tradicional del otro lado del Atlántico. Influenciados por el blues y el soul, la composición anglosajona del dúo está al servicio de los paisajes sonoros que evoca su música.

WILLO ist das Zusammentreffen zweier Musiker, die einen inspirierten Folk präsentieren, der mal modern, mal von den ursprünglichen Codes der Traditionen jenseits des Atlantiks geprägt ist. Das von Blues und Soul beeinflusste Duo setzt auf eine angelsächsische Schreibweise im Dienste der Klanglandschaften, die seine Musik evoziert.

Mise à jour le 2023-10-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65