Exposition d’Astrid Poujol : « En balade dans les Pyrénées » ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 6 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Exposition proposée par l’artiste et graphiste Astrid Poujol d’Altigraphy..

2023-11-06 fin : 2023-11-29 . EUR.

ARGELES-GAZOST Médiathèque municipale

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition curated by artist and graphic designer Astrid Poujol of Altigraphy.

Exposición comisariada por la artista y diseñadora gráfica Astrid Poujol, de Altigraphy.

Ausstellung, die von der Künstlerin und Grafikdesignerin Astrid Poujol von Altigraphy vorgeschlagen wurde.

Mise à jour le 2023-11-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65