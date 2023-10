Cultur’bus : spectacle « Déchrochez-moi-ça » ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 4 novembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves lance son opération « Culture & mobilité », ou comment rendre la culture accessible à tous, tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Cultur’bus, c’est 2 rendez-vous organisés à l’automne 2023, en collaboration avec la scène nationale du Parvis à Tarbes et la Région, pour conduire en bus les habitants du territoire des Vallées des Gaves vers 2 spectacles vivants à prix réduit.

« Décrochez-moi-ça » de Bête de Foire.

Après avoir parcouru la France et l’Europe avec le précédent spectacle « Bêtes de foire », petit théâtre de gestes et ses quelques 700 représentations, Laurent Cabrol et Elsa De Witte reviennent avec une autre histoire, « Décrochez-moi-ça ». Un quatuor poétique sous chapiteau..

ARGELES-GAZOST Parc Thermal

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Pyrénées Vallées des Gaves community of communes is launching its « Culture & mobility » operation, or how to make culture accessible to all, while reducing its impact on the environment. Cultur?bus is 2 events organized in autumn 2023, in collaboration with the Parvis national stage in Tarbes and the Region, to take residents of the Vallées des Gaves region by bus to 2 live shows at reduced prices.

« Décrochez-moi-ça » by Bête de Foire.

After touring France and Europe with their previous show, « Bêtes de foire », a little theater of gestures with some 700 performances, Laurent Cabrol and Elsa De Witte return with another story, « Décrochez-moi-ça ». A poetic quartet under the big top.

La communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves lanza su operación « Cultura y movilidad », o cómo hacer que la cultura sea accesible a todos, reduciendo al mismo tiempo su impacto en el medio ambiente. Cultur?bus consiste en 2 eventos organizados en otoño de 2023, en colaboración con el escenario nacional Parvis de Tarbes y la Región, para llevar a los residentes de la zona de Vallées des Gaves en autobús a 2 espectáculos en directo a precios reducidos.

« Décrochez-moi-ça » de Bête de Foire.

Tras recorrer Francia y Europa con su espectáculo anterior, « Bêtes de foire », un pequeño teatro de gestos con unas 700 representaciones, Laurent Cabrol y Elsa De Witte vuelven con otra historia, « Décrochez-moi-ça ». Un cuarteto poético bajo una carpa.

Der Gemeindeverband Pyrénées Vallées des Gaves startet die Aktion « Kultur & Mobilität », mit der Kultur für alle zugänglich gemacht und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden sollen. Cultur?bus, das sind zwei Termine im Herbst 2023, die in Zusammenarbeit mit der Nationalbühne Le Parvis in Tarbes und der Region organisiert werden, um die Bewohner der Region Vallées des Gaves mit dem Bus zu zwei Live-Aufführungen zu ermäßigten Preisen zu bringen.

« Décrochez-moi-ça » von Bête de Foire.

Nachdem Laurent Cabrol und Elsa De Witte mit dem vorherigen Stück « Bêtes de foire », einem kleinen Theater aus Gesten, und seinen rund 700 Aufführungen durch Frankreich und Europa gereist sind, kehren sie mit einer anderen Geschichte zurück: « Décrochez-moi-ça ». Ein poetisches Quartett im Zirkuszelt.

