Salon des 5 sens ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 21 octobre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

L’OCAS Pyrénées Vallées des Gaves organise son premier salon des 5 Sens autour des acteurs du bien-être, de la nature et du bien vivre dans nos vallées (soins du corps, bien-être et développement personnel, alimentation, activités physiques et sportives)..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . EUR.

ARGELES-GAZOST Centre-ville

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



OCAS Pyrénées Vallées des Gaves is organizing its first Salon des 5 Sens (5 Senses Show), focusing on those involved in well-being, nature and living well in our valleys (body care, well-being and personal development, food, physical activities and sports).

OCAS Pyrénées Vallées des Gaves organiza su primer Salón de los 5 Sentidos para reunir a los actores del bienestar, la naturaleza y el buen vivir en nuestros valles (cuidados del cuerpo, bienestar y desarrollo personal, alimentación, actividades físicas y deportivas).

Das OCAS Pyrénées Vallées des Gaves organisiert seine erste Messe « Les 5 Sens » rund um die Akteure des Wohlbefindens, der Natur und des guten Lebens in unseren Tälern (Körperpflege, Wohlbefinden und persönliche Entwicklung, Ernährung, körperliche und sportliche Aktivitäten).

