L’audace du papillon ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 1 octobre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient tout faire basculer et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles. Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire, la danse et les mots témoignent de l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes. Plus qu’un spectacle, il s’agit d’un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement la vie..

2023-10-01 18:00:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

ARGELES-GAZOST Au casino d’Argelès-Gazost

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Denise is 55 years old. A life event turns her life upside down and restores movement to her existence, both within and around her. It triggers new realizations, joys, regained desires and new daring. In this luminous tale populated by numerous characters, laughter, dance and words bear witness to the urgent need to realize her innermost dreams. More than a show, it’s a breath of fresh air that makes you want to live life to the full.

Denise tiene 55 años. Un acontecimiento vital da un vuelco a su vida y devuelve el movimiento a su vida, a sí misma y a quienes la rodean. Desencadena una nueva conciencia, nuevas alegrías, nuevos deseos y nuevas audacias. En esta luminosa historia poblada de personajes, la risa, la danza y la palabra dan testimonio de la urgente necesidad de hacer realidad sus sueños más íntimos. Más que un espectáculo, es un soplo de aire fresco que da ganas de vivir la vida en plenitud.

Denise ist 55 Jahre alt. Ein Schicksalsschlag bringt alles zum Einsturz und bringt Bewegung in ihr Leben, in sie und um sie herum. Es ist der Auslöser für neue Einsichten, Freuden, wiedergewonnene Wünsche und neue Kühnheit. In dieser leuchtenden Erzählung, die von zahlreichen Figuren bevölkert wird, zeugen Lachen, Tanz und Worte von der Dringlichkeit, seine innersten Träume zu verwirklichen. Mehr als eine Aufführung, es ist ein großer Atemzug, der Lust darauf macht, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

