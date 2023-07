Patrimoine en visite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine « Patrimoine durable » ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 17 septembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

« Visite-balade à 2 voix au cœur d’Argelès ». Laissez-vous charmer par l’histoire du site et par des contes et des chants occitans. Promenade animée par Brigitte BELLOCQ, guide conférencière et Nadèta CARITA, conteuse-chanteuse occitane..

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

ARGELES-GAZOST RDV devant l’office de tourisme

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



« 2-voice tour in the heart of Argelès. Let yourself be charmed by the history of the site and by Occitan tales and songs. Led by Brigitte BELLOCQ, tour guide, and Nadèta CARITA, Occitan storyteller and singer.

» Un recorrido a 2 voces en el corazón de Argelès. Déjese seducir por la historia del lugar y por los cuentos y canciones occitanas. De la mano de Brigitte BELLOCQ, guía, y Nadèta CARITA, narradora y cantante occitana.

« Tour-balade à 2 voix au c?ur d’Argelès » (Rundgang mit zwei Stimmen im Herzen von Argelès). Lassen Sie sich von der Geschichte des Ortes und von okzitanischen Erzählungen und Gesängen verzaubern. Der Spaziergang wird von Brigitte BELLOCQ, Fremdenführerin, und Nadèta CARITA, okzitanische Märchenerzählerin und Sängerin, geleitet.

Mise à jour le 2023-06-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65