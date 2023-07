Exposition Playmobil ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 19 juillet 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Animations, jeux, initiations Légo, Playmobil, concours au petit kiosque de la place de la République..

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-20 18:30:00. .

ARGELES-GAZOST Place de la République

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Activities, games, Lego and Playmobil initiations, contests at the little kiosk on Place de la République.

Actividades, juegos, iniciaciones y concursos de Lego y Playmobil en el pequeño quiosco de la Place de la République.

Animationen, Spiele, Einführung in Lego, Playmobil, Wettbewerbe am kleinen Kiosk auf dem Place de la République.

