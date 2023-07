Exposition Playmobil « Les Pyrénées à vélo » ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost, 17 juillet 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Exposition permanente de Playmobil.

La ville d’Argelès Gazost et à partir du 17 juillet « Les Pyrénées à vélo ».

Une tombola au bénéfice de l’association Crazy Toys est organisée, avec des super lots de Playmobil.

Les tickets sont disponibles à la vente au magasin Un rêve d’enfant, au prix de 1€..

2023-07-17 fin : 2023-08-09 . .

ARGELES-GAZOST Place de la République

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Permanent Playmobil exhibition.

The town of Argelès Gazost and from July 17 « Les Pyrénées à vélo ».

A raffle in aid of the Crazy Toys association, with great Playmobil prizes.

Tickets are on sale at the Un rêve d’enfant store, at the price of 1?

Exposición permanente de Playmobil.

La ciudad de Argelès Gazost y a partir del 17 de julio « Los Pirineos en bicicleta ».

Se organiza una tómbola a beneficio de la asociación Crazy Toys, con grandes premios de Playmobil.

Las entradas están disponibles en la tienda Un rêve d’enfant, al precio de 1?

Ständige Ausstellung von Playmobil.

Die Stadt Argelès Gazost und ab dem 17. Juli « Die Pyrenäen mit dem Fahrrad ».

Es wird eine Tombola zugunsten des Vereins Crazy Toys organisiert, mit tollen Playmobilpreisen.

Lose sind im Geschäft Un rêve d’enfant zum Preis von 1? erhältlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65