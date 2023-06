Exposition : M. Chat (Thoma Vuille) Re-Escapade Galerie125 Argancy, 8 juin 2023 08:00, Argancy.

L’artiste M Chat présente son exposition intitulée « Re-Escapade » à la Galerie 125 à Argancy du 2 mai au 11 juin 2023.

Cette exposition met en avant une collection de peintures inédites, pleines de vie et de couleurs, qui reflètent l’essence de l’artiste Thoma Vuille, également connu sous le nom de M. Chat, une figure emblématique du street art français et international.

À travers son personnage espiègle et humain, M Chat dépeint une description complexe et émouvante de notre monde actuel. Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir les dernières créations de l’artiste et de plonger dans son univers artistique. Ils pourront admirer un ensemble de peintures, dessins, sculptures et sérigraphies aux couleurs vives, aux formes abstraites et aux personnages ludiques qui les inviteront à s’évader dans un monde imaginaire. Venez vivre une expérience artistique unique et découvrez l’univers fascinant de M Chat.

La galerie est ouverte tous les jours sur rendez-vous, pour réserver, contactez le 03 87 73 30 94.

Les oeuvres de l’exposition sont disponibles sur notre site

https://www.galerie125.fr/artistes/m-chat-thoma-vuille

