Thé dansant Rue François Vacher, 30 avril 2023, Arfeuilles.

La Mairie d’Arfeuilles organise son premier thé dansant à la salle polyvalente, le dimanche 30 avril de 15h à 18h. Entrée 8 € avec une boisson.

Nous vous attendons nombreux à notre premier thé dansant, n’hésitez pas à en parler autour de vous !.

2023-04-30 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

Rue François Vacher Salle Polyvalente

Arfeuilles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Arfeuilles Town Hall is organizing its first tea dance at the multi-purpose hall on Sunday, April 30 from 3 to 6 pm. Admission 8 ? with a drink.

We look forward to seeing you at our first tea dance, so please spread the word!

La Mairie d’Arfeuilles organiza su primer baile del té en la Salle Polyvalente el domingo 30 de abril de 15.00 a 18.00 h. Entrada 8€ con una bebida.

Esperamos verle en nuestro primer baile del té, ¡así que le rogamos que corra la voz!

Das Rathaus von Arfeuilles organisiert seinen ersten Tanztee in der Mehrzweckhalle am Sonntag, den 30. April von 15 bis 18 Uhr. Eintritt 8? mit einem Getränk.

Wir erwarten Sie zahlreich zu unserem ersten Tanztee. Zögern Sie nicht, in Ihrem Bekanntenkreis davon zu erzählen!

Mise à jour le 2023-04-19 par Vichy Destinations