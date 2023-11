Soins énnergétiques du corps à la Pierre Saint-Martin Arette, 28 février 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Sessions de 50’ au choix :

• Soin des pieds, soin ayurvédique, détente, apaise le mental et permet l’élimination des toxines pour plus de vitalité.

• Soin énergétique du corps (habillé), soin ayurvédique en acupression pour rééquilibrer la circulation des énergies et relâcher les tensions.

– Soins individuels.

2024-02-28 fin : 2024-02-28 17:00:00. EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Choice of 50? sessions:

ayurvedic foot care to relax, soothe the mind and eliminate toxins for greater vitality.

energetic body treatment (clothed), Ayurvedic acupressure treatment to rebalance energy circulation and release tension.

– Individual treatments

Una selección de 50 sesiones y media:

tratamiento ayurvédico de los pies, un tratamiento relajante que calma la mente y ayuda a eliminar toxinas para una mayor vitalidad.

tratamiento corporal energético (vestido), tratamiento ayurvédico de acupresión para reequilibrar la circulación de la energía y liberar tensiones.

– Tratamientos individuales

50-minütige Sitzungen nach Wahl :

fußpflege, ayurvedische Behandlung, Entspannung, Beruhigung des Geistes und Ausscheidung von Giftstoffen für mehr Vitalität.

? energetische Körperbehandlung (bekleidet), ayurvedische Akupressurbehandlung, um den Energiefluss auszugleichen und Spannungen zu lösen.

– Individuelle Behandlungen

