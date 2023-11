Course de ski Arette Catégories d’Évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques Course de ski Arette, 14 janvier 2024, Arette. Arette,Pyrénées-Atlantiques Course discipline ALPIN FFS

Epreuve : Coupe A

Catégorie : U14, U16

Type d’épreuve : GS

Inscriptions obligatoire.

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . . Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Race discipline ALPIN FFS

Event: A Cup

Category: U14, U16

Type of event: GS

Registration required Carrera de la disciplina ALPIN FFS

Evento : Copa A

Categoría : U14, U16

Tipo de prueba : GS

Inscripción obligatoria Rennen Disziplin ALPIN FFS

Wettkampf : A-Cup

Kategorie: U14, U16

Art des Wettkampfs: GS

Détails Catégories d'Évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Adresse Ville Arette Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Arette latitude longitude 42.9779986;-0.7468615

