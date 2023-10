Passez votre « fleche » ou « Chamois » avec l’ESF Arette, 4 janvier 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Obtenez votre médaille : Flèche ou Chamois .

Inscription à l’Ecole du Ski Français..

2024-01-04 fin : 2024-01-04 . EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Get your medal: Arrow or Chamois .

Registration at the French Ski School.

Consigue tu medalla: Flecha o Gamuza .

Inscríbete en la Escuela Francesa de Esquí.

Erhalte deine Medaille: Pfeil oder Gams .

Anmeldung in der Französischen Skischule.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn