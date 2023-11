Tous maquillés Arette, 2 janvier 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Spécialiste du maquillage pour tous, Julie vous propose un maquillage original pour la journée!

Rdv sur le front de neige ou dans le hall de l’Office de Tourisme selon la météo..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 16:00:00. EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Julie is a specialist in make-up for everyone, and offers original make-up for the day!

Meet at the snow front or in the Tourist Office hall, weather permitting.

Julie está especializada en maquillaje para todos los públicos, ¡y te propone un maquillaje original para el día!

Cita en el frente de nieve o en el vestíbulo de la Oficina de Turismo, si el tiempo lo permite.

Julie hat sich auf Make-up für alle spezialisiert und bietet Ihnen ein originelles Make-up für den ganzen Tag an!

Treffpunkt: je nach Wetterlage an der Schneefront oder in der Halle des Fremdenverkehrsamtes.

