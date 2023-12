Balade en VTT electrique Arette, 31 décembre 2023, Arette.

Arette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 10:00:00

fin : 2023-12-31 13:00:00

Balade encadrée par un moniteur guide VTT, matériel fourni. Départs de la Pierre Saint-Martin ou Arette selon la météo.

A partir de 1m45.

Rdv et horaires à fixer avec le moniteur..

Balade encadrée par un moniteur guide VTT, matériel fourni. Départs de la Pierre Saint-Martin ou Arette selon la météo.

A partir de 1m45.

Rdv et horaires à fixer avec le moniteur.

Balade encadrée par un moniteur guide VTT, matériel fourni. Départs de la Pierre Saint-Martin ou Arette selon la météo.

A partir de 1m45.

Rdv et horaires à fixer avec le moniteur.

.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn