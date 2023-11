Visite du parc de dameuses et usine à neige Arette, 27 décembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Visite du parc de dameuses de La Pierre Saint-Martin et l’usine à neige.

Rdv au garage des dameuses (quartier des chalets, avant les chalets du Pas de l’Ours).

Inscription à la billetterie ou à l’Office de Tourisme..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit of the snow groomer park of La Pierre Saint-Martin and the snow factory.

Meeting point at the snow groomer garage (Chalets area, before the Pas de l’Ours chalets).

Registration at the ticket office or at the Tourist Office.

Visita del parque de máquinas pisanieves de La Pierre Saint-Martin y de la fábrica de nieve.

Punto de encuentro en el garaje de las máquinas pisanieves (zona Chalets, antes de los chalets del Pas de l’Ours).

Inscripción en la taquilla o en la Oficina de Turismo.

Besichtigung des Pistenbullyparks von La Pierre Saint-Martin und der Schneefabrik.

Treffpunkt: Garage der Pistenfahrzeuge (Viertel der Chalets, vor den Chalets des Pas de l’Ours).

Anmeldung am Ticketschalter oder im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn