Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:00:00

fin : 2023-12-27 A la tombée de la nuit, c’est encadré par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français que vous savourez votre descente aux flambeaux ! Inscription à l’Ecole du Ski Français jusqu’à 12h.

Un bon niveau de ski est indispensable.

(soumis aux conditions météorologiques, possibilité de report)..

64570 Arette Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

