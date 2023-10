Descente aux flambeaux des enfants et vin chaud (pour les parents) Arette, 26 décembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

A la tombée de la nuit, c’est encadré par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français que les enfants savourent une descente aux flambeaux !

Vin chaud et musique en attendant la descente aux flambeaux!

Inscription à l’Ecole du Ski Français jusqu’à 12h.

(soumis aux conditions météorologiques, possibilité de report)..

2023-12-26

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques



At nightfall, the children enjoy a torchlight descent under the supervision of the French Ski School instructors!

Warm wine and music while waiting for the torchlight descent!

Registration at the French Ski School until 12pm.

(subject to weather conditions, possibility of postponement).

Al anochecer, los niños disfrutan de un descenso con antorchas bajo la supervisión de los monitores de la Escuela Francesa de Esquí

Vino caliente y música mientras se espera la bajada de antorchas

Inscripciones en la Escuela Francesa de Esquí hasta las 12.00 horas.

(sujeto a las condiciones meteorológicas, posibilidad de aplazamiento).

Bei Einbruch der Dunkelheit genießen die Kinder eine Fackelabfahrt, die von den Lehrern der französischen Skischule begleitet wird!

Glühwein und Musik in Erwartung der Fackelabfahrt!

Anmeldung in der Französischen Skischule bis 12 Uhr.

(abhängig von den Wetterbedingungen, Verschiebung möglich).

