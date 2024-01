Descente Airboard sur Boulevard des Pyrénées Arette, lundi 18 décembre 2023.

Arette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 16:00:00

fin : 2023-12-18 18:00:00

Après le briefing, montez dans le dernier télésiège de la journée pour accéder à l’une des plus longues pistes de la station pour une descente en airboard inoubliable.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables.

Casque et airboard fournis.

Tous les lundis.

Si vous n’êtes pas titulaire d’un forfait, vous devrez en acheter un sur place (5 €).

A La Pierre Saint-Martin (Arette).

A partir de 10 ans.

Après le briefing, montez dans le dernier télésiège de la journée pour accéder à l’une des plus longues pistes de la station pour une descente en airboard inoubliable.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables.

Casque et airboard fournis.

Tous les lundis.

Si vous n’êtes pas titulaire d’un forfait, vous devrez en acheter un sur place (5 €).

A La Pierre Saint-Martin (Arette).

A partir de 10 ans.

.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn