Freeride Raquettes-Airboard à la Pierre Saint-Martin Arette, 4 décembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Randonnée en raquettes sur la crête frontière (150m de dénivelé positif) et descente en airboard.

– Matériel fourni (casque, raquettes, airboard)

– Combo raquettes/airboard

A partir de 12 ans.

(prévoir pique-nique).

Départ assuré dés 5 personnes sur réservation – matériel fourni..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 15:30:00. EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Snowshoe hike on the border ridge (150m ascent) and airboard descent.

– Equipment supplied (helmet, snowshoes, airboard)

– Snowshoe/airboard combo

Ages 12 and up.

(please bring a picnic).

Departure guaranteed from 5 people on reservation – equipment supplied.

Caminata con raquetas de nieve por la cresta fronteriza (150 m de ascenso) y descenso en airboard.

– Equipo proporcionado (casco, raquetas de nieve, tabla de snowboard)

– Combo raquetas de nieve/aerboard

A partir de 12 años.

(Se ruega traer un picnic).

Salida garantizada a partir de 5 personas con reserva – material proporcionado.

Schneeschuhwanderung auf dem Grenzkamm (150m positiver Höhenunterschied) und Abstieg mit dem Airboard.

– Material wird zur Verfügung gestellt (Helm, Schneeschuhe, Airboard)

– Kombo Schneeschuhe/Airboard

Ab 12 Jahren.

(Picknick mitbringen).

Versicherter Start ab 5 Personen auf Reservierung – Material wird bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn