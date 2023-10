Vis ma vie de dameur Arette, 2 décembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Nouveauté !

Une immersion dans le monde du damage, grâce à une balade de 30 minutes au côté d’un dameur.

2 personnes maximum par balade..

2023-12-02 fin : 2024-04-01 . EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



New!

An immersion in the world of grooming, thanks to a 30 minutes ride with a groomer.

maximum 2 people per ride.

Novedad

Una inmersión en el mundo de la peluquería, gracias a un paseo de 30 minutos con un peluquero.

máximo 2 personas por viaje.

Das ist neu!

Tauchen Sie ein in die Welt der Pistenraupen, dank einer 30-minütigen Fahrt an der Seite eines Pistenraupenfahrers.

maximal 2 Personen pro Fahrt.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn