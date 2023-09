Trail du Barétous Arette Catégories d’Évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques Trail du Barétous Arette, 15 octobre 2023, Arette. Arette,Pyrénées-Atlantiques A partir de 07h00 : retrait dossards

08h15 : Départ Vétathlon

09h15 : Départ 25km (Solo & Duo)

10h15 : Départ 15km

11h15: Départ 9km

14h00 : remise des Prix.

From 07:00: Number collection

08:15am: Vétathlon start

09:15am: 25km start (Solo & Duo)

10:15 am: Start 15km

11:15am: 9km start

14:00: Prize-giving ceremony A partir de las 07:00: Recogida de dorsales

08:15: Salida del Vétathlon

09.15h: Salida 25km (Solo y Dúo)

10.15h: Salida 15km

11.15h: Salida 9km

14:00: Entrega de premios Ab 07:00 Uhr: Abholung der Startnummern

08:15 Uhr: Start des Vetathlons

09:15 Uhr: Start 25km (Solo & Duo)

10:15 Uhr: Start 15km

11.15 Uhr: Start 9km

