Cyclosportive « Larra-Larrau » Arette, 2 septembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Epreuve franco-espagnole rassemblant plus de 1300 participants et proposant deux parcours de 100 et 146 km à des cyclistes d’un bon niveau qui devront notamment franchir les cols de la Pierre Saint-Martin et de Larrau, cols mythiques des Pyrénées..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A Franco-Spanish event bringing together more than 1300 participants and offering two routes of 100 and 146 km to cyclists of a good level who will have to cross the Pierre Saint-Martin and Larrau passes, mythical passes of the Pyrenees.

Esta prueba franco-española reunirá a más de 1.300 participantes y ofrecerá dos recorridos de 100 y 146 km a ciclistas de buen nivel, que tendrán que atravesar los puertos de Pierre Saint-Martin y Larrau, puertos legendarios de los Pirineos.

Ein französisch-spanisches Rennen mit mehr als 1300 Teilnehmern, bei dem zwei Strecken von 100 und 146 km für Radfahrer mit gutem Niveau angeboten werden, die insbesondere die Pässe Pierre Saint-Martin und Larrau, mythische Pässe in den Pyrenäen, überqueren müssen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn