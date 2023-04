Pax Avant, le serment le plus ancien d’Europe Place des Poilus, 23 août 2023, Arette.

Domingo Moreno, réalisateur d’un documentaire sur le sujet, explique les raisons de son intérêt pour le Traité de la Junte de Roncal datant de 1375..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . EUR.

Place des Poilus Salle Barétous-Roncal

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Domingo Moreno, director of a documentary on the subject, explains the reasons for his interest in the Treaty of the Junta de Roncal from 1375.

Domingo Moreno, director de un documental sobre el tema, explica las razones de su interés por el Tratado de la Junta de Roncal de 1375.

Domingo Moreno, Regisseur eines Dokumentarfilms zu diesem Thema, erklärt, warum er sich für den Vertrag der Junta de Roncal aus dem Jahr 1375 interessiert.

