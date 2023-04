A quoi sert d’apprendre et de parler une langue régionale Place des Poilus, 9 août 2023, Arette.

Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef de l’Express et auteur de la lettre d’informations hebdomadaire « Sur le bout des langues » met en lumière la richesse des langues régionales de France..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . EUR.

Place des Poilus Salle Barétous-Roncal

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Michel Feltin-Palas, editor-in-chief of the Express and author of the weekly newsletter « Sur le bout des langues » (On the tip of the tongue), highlights the richness of France’s regional languages.

Michel Feltin-Palas, redactor jefe del Express y autor del boletín semanal « Sur le bout des langues », destaca la riqueza de las lenguas regionales en Francia.

Michel Feltin-Palas, Chefredakteur von L’Express und Autor des wöchentlichen Newsletters « Sur le bout des langues », beleuchtet den Reichtum der Regionalsprachen Frankreichs.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn