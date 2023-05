20ème Open International d’Echecs du Pic d’Anie Maison de la Pierre Catégories d’évènement: Arette

20ème Open International d’Echecs du Pic d’Anie Maison de la Pierre, 3 août 2023, Arette. – 2 tournois fermés de 8 joueurs

– 1 open au système suisse

– 1 stage jeunes 7 rondes : 1h30/40 cps + 30′ + 30 »/cp Homologué FFE et FIDE.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques



– 2 closed tournaments of 8 players

– 1 open to the Swiss system

– 1 youth course 7 rounds : 1h30/40 cps + 30′ + 30 »/cp FFE and FIDE approved – 2 torneos cerrados de 8 jugadores

– 1 sistema suizo abierto

– 1 curso para jóvenes 7 rondas : 1h30/40 cps + 30′ + 30 »/cp homologado FFE y FIDE – 2 geschlossene Turniere mit 8 Spielern

– 1 Open nach Schweizer System

– 1 Jugendpraktikum 7 Runden: 1h30/40 cps + 30′ + 30 »/cp Homologiert von FFE und FIDE

