Les Fables de la Fontaine Place des Poilus, 31 juillet 2023, Arette.

La Compagnie des Mousquetaires de Béarn et de Gascogne présente :

Les « Lames sur Seine », troupe d’acteurs maniant aussi bien le verbe que la rapière, interprètent plusieurs fables de manière originale et virevoltante..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 . EUR.

Place des Poilus Salle Barétous-Roncal

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Company of the Musketeers of Bearn and Gascony presents:

The » Lames sur Seine « , a troupe of actors who handle both the word and the rapier, interpret several fables in an original and twirling way.

La Compagnie des Mousquetaires de Béarn et de Gascogne presenta :

Los « Lames sur Seine », una compañía de actores tan buenos con las palabras como con los estoques, interpretan varias fábulas de forma original y giratoria.

Die Compagnie des Mousquetaires de Béarn et de Gascogne präsentiert:

Die « Lames sur Seine », eine Truppe von Schauspielern, die sowohl mit dem Wort als auch mit dem Rapier umgehen können, interpretieren mehrere Fabeln auf originelle und schillernde Weise.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn