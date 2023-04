Le Bossu Place des Poilus, 30 juillet 2023, Arette.

La Compagnie des Mousquetaires de Béarn et de Gascogne présente :

La troupe des « Lames sur Seine » composée d’artistes et d’escrimeurs interprète le roman de Paul Féval. « Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi »..

2023-07-30

Place des Poilus Salle Barétous-Roncal

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Company of the Musketeers of Béarn and Gascony presents :

The » Lames sur Seine » troupe, composed of artists and fencers, interprets Paul Féval’s novel. « If you don’t come to Lagardère, Lagardère will come to you.

La Compagnie des Mousquetaires de Béarn et de Gascogne presenta :

La compañía » Lames sur Seine « , compuesta por artistas y esgrimistas, interpreta la novela de Paul Féval. « Si no vienes a Lagardère, Lagardère vendrá a ti.

Die Compagnie des Mousquetaires de Béarn et de Gascogne präsentiert :

Die aus Artisten und Fechtern bestehende Truppe « Les Lames sur Seine » interpretiert den Roman von Paul Féval. « Wenn du nicht zu Lagardère kommst, wird Lagardère zu dir kommen ».

