Les arbres au travers de la mythologie Place des Poilus, 26 juillet 2023, Arette.

Jean Touyarou, ancien ingénieur du centre de recherche de la Propriété forestière (CRPF), est dans son élément pour expliquer le rôle incontournable joué par les arbres dans la mythologie..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Place des Poilus Salle Barétous-Roncal

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jean Touyarou, former engineer of the research center of the Forest Property (CRPF), is in his element to explain the essential role played by trees in mythology.

Jean Touyarou, antiguo ingeniero del CRPF (Centre de Recherche de la Propriété Forestière), está en su salsa cuando explica el papel esencial que desempeñan los árboles en la mitología.

Jean Touyarou, ein ehemaliger Ingenieur des Forschungszentrums für Waldbesitz (CRPF), ist in seinem Element, wenn es darum geht, die unumgängliche Rolle zu erklären, die Bäume in der Mythologie spielen.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn