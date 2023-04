Le karst de la Pierre Saint-Martin – Sortie CPIE, 22 juillet 2023, Arette.

Une randonnée à travers les paysages de la Pierre Saint-Martin, plus grand massif karstique d’Europe occidentale. Histoires des temps géologiques et histoires sportives et pastorales des temps modernes en observant les marmottes et les fleurs endémiques..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 17:00:00. EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A hike through the landscapes of the Pierre Saint-Martin, the largest karstic massif in Western Europe. Stories of geological times and sports and pastoral stories of modern times while observing marmots and endemic flowers.

Una excursión por los paisajes de la Pierre Saint-Martin, el mayor macizo kárstico de Europa Occidental. Historias de tiempos geológicos e historias deportivas y pastorales modernas mientras se observan las marmotas y las flores endémicas.

Eine Wanderung durch die Landschaften des Pierre Saint-Martin, des größten Karstmassivs Westeuropas. Geschichten aus geologischen Zeiten und sportliche und pastorale Geschichten aus der Neuzeit, während Sie Murmeltiere und endemische Blumen beobachten.

