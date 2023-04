Les Béarnais à San Francisco Place des Poilus, 19 juillet 2023, Arette.

Olivier Lafaye, auteur du livre « Les béarnais à San Francisco » explique comment ces derniers sont devenus les leaders du marché de la blanchisserie en Californie au début du 20ᵉ siècle..

2023-07-19

Place des Poilus Salle Barétous-Roncal

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Olivier Lafaye, author of the book « Les béarnais à San Francisco » explains how they became the leaders of the laundry market in California at the beginning of the 20? century.

Olivier Lafaye, autor del libro « Les béarnais à San Francisco » explica cómo se convirtieron en líderes del mercado de la lavandería en California a principios del siglo XX.

Olivier Lafaye, Autor des Buches « Die Bearnais in San Francisco », erklärt, wie die Bearnais in Kalifornien Anfang des 20.

