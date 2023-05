Visite – A la rencontre du berger, 18 juillet 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Partagez la vie des bergers dans leur cabane en estive à la Pierre Saint-Martin. Des récits de vie authentiques, sincères, passionnants et parfois émouvants.

Démonstration de fabrication de fromage, visite du saloir et dégustation – Achat de fromages fermiers sur place.

Réservation obligatoire..

Share the life of the shepherds in their summer hut at La Pierre Saint-Martin. Authentic, sincere, fascinating and sometimes moving life stories.

Demonstration of cheese making, visit of the salting room and tasting – Purchase of farm cheeses on site.

Reservation required.

Comparta la vida de los pastores en su cabaña de verano de La Pierre Saint-Martin. Historias de vida auténticas, sinceras, fascinantes y a veces conmovedoras.

Demostración de fabricación de quesos, visita del saladero y degustación ? Compra de quesos de granja in situ.

Reserva obligatoria.

Nehmen Sie teil am Leben der Schäfer in ihren Hütten auf der Sommerweide in La Pierre Saint-Martin. Authentische, ehrliche, spannende und manchmal rührende Lebensberichte.

Vorführung der Käseherstellung, Besichtigung des Salzraums und Verkostung? Kauf von Bauernkäse vor Ort.

Reservierung erforderlich.

