Journée nature : Les pieds dans la mousse Arette, 5 juillet 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Jeux en foret, création d’un herbier, construction de cabane et land-art.

Sur inscription aux jeunes de 6 à 16 ans.

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 18:00:00. EUR.

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Forest games, herbarium creation, hut building and land-art.

Registration required for ages 6 to 16

Juegos forestales, creación de herbarios, construcción de casas en los árboles y land art.

Inscripción obligatoria para niños de 6 a 16 años

Spiele im Wald, Anlegen eines Herbariums, Hüttenbau und Land-Art.

Nach Anmeldung für Jugendliche von 6 bis 16 Jahren

