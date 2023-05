Voyage autour des paysages lunaires et pastoraux de la Pierre Saint-Martin Place des Poilus, 21 mai 2023, Arette.

Balade patrimoine avec Michel Lauga et Jean-Claude Escarain – Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises

Sur les pas des « aventuriers » et des bergers, laissez-vous raconter la petite et la grande histoire de ce pittoresque

paysage historique et naturel.

RDV à la Place de la Mairie pour co-voiturage..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Place des Poilus Pour co-voiturage

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Heritage walk with Michel Lauga and Jean-Claude Escarain – Pays d?art et d?histoire Pyrénées béarnaises

In the footsteps of « adventurers » and shepherds, let yourself be told the little and big story of this picturesque

historical and natural landscape.

Meeting point at the Place de la Mairie for carpooling.

Paseo por el patrimonio con Michel Lauga y Jean-Claude Escarain – Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises

Siguiendo las huellas de los « aventureros » y pastores, déjenos contarle la historia de este pintoresco, histórico y natural

histórico y natural.

Punto de encuentro en la Place de la Mairie para compartir coche.

Kulturerbe-Spaziergang mit Michel Lauga und Jean-Claude Escarain – Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises

Lassen Sie sich auf den Spuren von « Abenteurern » und Schäfern die kleine und große Geschichte dieser malerischen Landschaft erzählen

historischen und natürlichen Landschaft.

RDV am Place de la Mairie, um Fahrgemeinschaften zu bilden.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn