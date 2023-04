Trucs et truquets! Place des Poilus, 16 mai 2023, Arette.

Suite à la résidence d’artistes de la Cie HartBrut, les élèves du collège d’Arette propose un concert de sonnailles, suivi de celui des artistes..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 . EUR.

Place des Poilus

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Following the residence of artists of the HartBrut Company, the pupils of the college of Arette propose a concert of bells, followed by that of the artists.

Tras la residencia artística de la compañía HartBrut, los alumnos del instituto de Arette proponen un concierto de campanas, seguido de la actuación de los artistas.

Im Anschluss an die Künstlerresidenz der Cie HartBrut bieten die Schüler des Collège d’Arette ein Schellenkonzert an, gefolgt von einem Konzert der Künstler.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn