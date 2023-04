Cani-kart Espace nordique, 16 avril 2023, Arette.

Dans l’Espace Nordique du Braca, laissez vous guider par les chiens et leur musher. Découvrez l’attelage de chien nordiques, leur envie débordante de tracter et émerveillez vous des paysages !

Baptême en Cani-kart (kart tracté par une dizaine de chiens de traîneau) de 25 minutes.

Pour 2 personnes (150 kg max.).

Tentez l’expérience, en groupe, entre amis ou en famille.

L’activité est accessible aux enfants dès 5 ans..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 12:00:00. EUR.

Espace nordique

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the Espace Nordique du Braca, let yourself be guided by the dogs and their musher. Discover the Nordic dog team, their overflowing desire to pull and marvel at the landscapes!

Cani-kart experience (kart pulled by a dozen sled dogs) of 25 minutes.

For 2 people (150 kg max.).

Try the experience, in group, with friends or family.

The activity is accessible to children from 5 years old.

En el Espace Nordique du Braca, déjese guiar por los perros y su musher. Descubra el equipo de perros nórdicos, sus desbordantes ganas de tirar y maravíllese con los paisajes

Experiencia cani-kart (kart tirado por una docena de perros de trineo) de 25 minutos.

Para 2 personas (150 kg máx.).

Pruebe la experiencia, en grupo, con amigos o en familia.

La actividad es accesible a niños a partir de 5 años.

Im Espace Nordique du Braca können Sie sich von den Hunden und ihrem Musher führen lassen. Entdecken Sie das Gespann der nordischen Hunde, ihre unbändige Lust am Ziehen und staunen Sie über die Landschaften!

25-minütige Taufe im Cani-Kart (Kart, das von einem Dutzend Schlittenhunden gezogen wird).

Für 2 Personen (max. 150 kg).

Probieren Sie es aus, in der Gruppe, unter Freunden oder mit der Familie.

Die Aktivität ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn