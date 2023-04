Première trace, 4 février 2023, Arette.

Participez à l’ouverture du domaine avec l’équipe de pisteurs.

Inscription au Point Info Domaine Skiable jusqu’à 17h la veille. Gratuit – Etre muni d’un forfait de ski avec assurance..

2023-02-04 à ; fin : 2023-04-10 . .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take part in the opening of the ski area with the team of ski patrollers.

Registration at the Ski Area Info Point until 5pm the day before. Free – Must have a ski pass with insurance.

Participa en la apertura de la zona de esquí con el equipo de la patrulla de esquí.

Inscripción en el Ski Area Info Point hasta las 17:00 horas del día anterior. Gratis – Debe tener un pase de esquí con seguro.

Nehmen Sie mit dem Pistenteam an der Eröffnung des Skigebiets teil.

Anmeldung am Info-Punkt Skigebiet bis 17 Uhr des Vortags. Kostenlos – Mit einem Skipass mit Versicherung ausgestattet sein.

Mise à jour le 2023-01-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn