Paysage lunaire, paysage pastoral Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Catégories d’Évènement: Arette

Basses-Pyrénées

Paysage lunaire, paysage pastoral, 21 mai 2023, Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette. Paysage lunaire, paysage pastoral EUR Place des Poilus Arette Basses-Pyrénées

2023-05-21 08:30:00 – 2023-05-21 15:30:00 Arette

Basses-Pyrénées Arette . EUR 0 0 Cette randonnée avec Michel Lauga de l’ARSIP (association pour la recherche spéléologique) et Jean-Claude Escarain, ambassadeur du PAH, permettra d’explorer les paysages inédits du massif calcaire de la Pierre Saint-Martin, site d’exception connu à la fois par les spéléologues internationaux et les éleveurs locaux.

Inscriptions obligatoires. Rendez-vous à Arette pour le co-voiturage. Cette randonnée avec Michel Lauga de l’ARSIP (association pour la recherche spéléologique) et Jean-Claude Escarain, ambassadeur du PAH, permettra d’explorer les paysages inédits du massif calcaire de la Pierre Saint-Martin, site d’exception connu à la fois par les spéléologues internationaux et les éleveurs locaux.

Inscriptions obligatoires. Rendez-vous à Arette pour le co-voiturage. +33 6 87 94 64 29 Villa Bedat OTHB

Arette

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

Détails Catégories d’Évènement: Arette, Basses-Pyrénées Autres Lieu Arette Adresse Place des Poilus Arette Basses-Pyrénées Office de Tourisme du Haut-Béarn Ville Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Departement Basses-Pyrénées Tarif EUR Lieu Ville Arette

Arette Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette office de tourisme du haut-bearn arette/

Paysage lunaire, paysage pastoral 2023-05-21 was last modified: by Paysage lunaire, paysage pastoral Arette 21 mai 2023 Arette Basses-Pyrénées Office de Tourisme du Haut-Béarn Place des Poilus Arette Basses-Pyrénées

Arette Office de Tourisme du Haut-Béarn Arette Basses-Pyrénées