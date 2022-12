Esprit montagne Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

17 – 22 juillet

535.00 € (hors aides locales) – Transport au départ de Dax et Mont de Marsan

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Escalade – Randonnée – Rafting – Canyoning – Environnement

Activités : 6 jours en montagne pour découvrir de nouvelles sensations ! Le programme du séjour comprendra des initiations pour les activités suivantes (à la demi-journée) :

– Escalade sur voies naturelles

– Rafting : descente en embarcation collective

– Canyoning : descentes de cours d’eau, nage, sauts, glissades…

– Randonnée : une journée de randonnée au bord du lac et soirée grillades (selon conditions météo). Des sorties ou visites seront réalisées en concertation avec le groupe : baignade, grands jeux, animations locales, veillées…

