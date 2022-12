Montagnes Sportives Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Montagnes Sportives 8 – 15 juillet Arette

590.00 € (hors aides locales) – Transport au départ de Dax et Mont de Marsan

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Arette Camping – Rue de l’Arrou Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Situation et hébergement : Campement sous tentes à Arette (64), un petit village de la Vallée de Barétous. Document obligatoire : Certificat d’Aisance Aquatique. Effectifs et encadrement : Chaque groupe sera constitué de 12 jeunes, un à deux animateurs et un directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

Transport en minibus sans supplément organisé par les FRANCAS : Départ début de matinée de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-lès-Dax, retour en fin de journée.

Ces séjours seront également l’occasion de se questionner sur la préservation de l’Environnement. Canyoning – Rafting – Randonnée – Initiation au rappel – Environnement Activités : Envie de sensations fortes ? 8 jours en montagne au cœur de la vallée de Baretous pour t’initier aux activités suivantes :

– Rafting : descente en embarcation collective

– Randonnée : une journée de randonnée au bord d’un lac et soirée grillades (selon conditions météo)

– Canyoning : descentes de cours d’eau, nage, sauts, glissades…

– Initiation au rappel : montée en rappel, tyrolienne, escalade sur parois naturelles D’autres activités ou visites seront réalisées en concertation avec les jeunes : baignade, animations locales, grands jeux, veillées…

