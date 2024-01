Concert de Beebop Espace PicNic Arette, samedi 1 juin 2024.

Concert de Beebop Espace PicNic Arette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

Concert de Beebop

Chanteuse, accordéoniste, Beebop est une raconteuse d’histoires qui de sa voix chaude et chaleureuse nous emmène dans son univers onirique. Elle fait danser notre cœur et notre imaginaire.

Buvette et restauration sur place.

Espace PicNic 18 rue d’Escamet

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert de Beebop Arette a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn